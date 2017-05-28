British Airways в воскресенье почти полностью восстановит режим работы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways планирует в воскресенье придерживаться графика полетов, близкого к нормальному, сообщил ночью телеканал SkyNews.
В субботу произошел крупный компьютерный сбой, из-за которого компания отменила все вылеты из лондонских аэропортов Хитроу и Гэтвик. Отмены затронули тысячи пассажиров и продлились примерно до 20:00 субботы по московскому времени.
По словам исполнительного директора British Airways Алекса Круза, причиной сбоя стали проблемы с энергоснабжением.