Мать главы Uber погибла в аварии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Родители исполнительного директора компании Uber Трэвиса Каланика попали в аварию во время лодочной прогулке, в результате чего его мать погибла, сообщила в воскресенье BBC News .

Семья Калаников плавала в лодке на озере в калифорнийском Фресно. По предварительной версии, они натолкнулись на камень и получили травмы. 71-летняя Бонни Каланик погибла, ее муж Дональд находится в больнице с серьезными травмами.

Расследование происшествия продолжается. Представитель Uber сказал, что она стала "невыразимой трагедией" для семьи погибшей.