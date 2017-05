Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Частный самолет Lockheed Jetstar, которым владел Элвис Пресли, продали на аукционе за $430 тысяч, сообщило агентство Associated Press.

Покупатель отказася назвать себя и свои планы насчет самолета.

Салон самолета оформлен деревом с позолотой, красными бархатными креслами и рыжими коврами. По словам организаторов, интерьером занимался сам Элвис Пресли. При этом у самолета нет двигателей и требуется восстановить кабину пилотов.

If you're an #ElvisPresley fan, you could pick up his custom-designed luxury private jet via @gwsauctions https://t.co/kJZ7IZM4p4 #redvelvet pic.twitter.com/2CtkhftPYp