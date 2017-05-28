Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Частный самолет Lockheed Jetstar, которым владел Элвис Пресли, продали на аукционе за $430 тысяч, сообщило агентство Associated Press.

Покупатель отказася назвать себя и свои планы насчет самолета.

Салон самолета оформлен деревом с позолотой, красными бархатными креслами и рыжими коврами. По словам организаторов, интерьером занимался сам Элвис Пресли. При этом у самолета нет двигателей и требуется восстановить кабину пилотов.

Последние 35 лет лайнер 1962 года выпуска простаивал на аэродроме Росуэлла в штате Нью-Мексико.

Торги вместе с памятными мероприятиями проходили в Агура-Хиллз, штат Калифорния. Их организатором выступил аукционный дом GWS Auctions.