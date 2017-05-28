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Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ким Чен Ын инспектировал испытания новых противовоздушных вооружений. Результатом остался доволен. Тем временем США подвели в регион третью авианосную группу.

- Друг смертника из Манчестера рассказал об их детских годах и причинах радикализации молодого человека.

- Дональд Трамп вернулся из международного турне и будет заниматься внутренней политики. В частности, устроит перестановки в собственной администрации.

- Федор Чудинов проиграл бой за титул суперчемпиона по версии WBA.

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