Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Ким Чен Ын инспектировал испытания новых противовоздушных вооружений. Результатом остался доволен. Тем временем США подвели в регион третью авианосную группу.
- Друг смертника из Манчестера рассказал об их детских годах и причинах радикализации молодого человека.
- Дональд Трамп вернулся из международного турне и будет заниматься внутренней политики. В частности, устроит перестановки в собственной администрации.
- Федор Чудинов проиграл бой за титул суперчемпиона по версии WBA.