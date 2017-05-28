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Турция сообщила о ликвидации свыше десятка курдских боевиков в Ираке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Турецкие военные уничтожили 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе авиаударов в северной части Ирака, передают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечается в заявлении Генштаба вооруженных сил Турции, операция была проведена в иракском районе Авашин-Басьян.

При этом турецкие военнослужащие полагают, что ликвидированные боевики могли планировать террористическую атаку.

Еще не менее 10 членов РПК, отмечают издания, были убиты накануне в ходе воздушной операции в провинции Ван на юго-востоке Турции.

Теги: Турция, Ирак
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