В американском штате Миссисипи восемь человек стали жертвами стрельбы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный человек открыл стрельбу в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек, пишет в воскресенье газета The Washington Post .

По данным стражей порядка, среди погибших числится заместитель местного шерифа.

Как отмечает издание, вооруженный мужчина зашел в три дома в округе Линкольн и открыл огонь по находившимся там людям. В настоящий момент он задержан, однако полиция пока не предъявила ему обвинения.

Другие подробности трагедии, а также имя и мотив нападавшего не уточняются.