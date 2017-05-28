Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ростуризм подтвердил, что в ДТП на юге Турции есть пострадавшие, однако ведомство не располагает информацией о наличии среди них российских граждан, следует из сообщения на сайте Федерального агентства по туризму.

"28 мая 2017 года микроавтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции, сообщают местные СМИ. Есть пострадавшие. Ситуационно-кризисный центр МИД России официальными данными о наличии среди пострадавших российских граждан не располагает. В настоящий момент ведется проверка информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Ростуризм находится на постоянной связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Ростуризм также призвал российских туристов в Турции внимательнее выбирать экскурсионные услуги и доверять только проверенным компаниям.