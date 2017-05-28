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Тела десятков дельфинов выбросило на берег моря под Одессой

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тела десятков дельфинов выбросило на берег моря в Килийском районе Одесской области, сообщил на своей странице в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, причина массовой гибели дельфинов - деятельность браконьеров, которые выставляют в море сети на осетровых.

"В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское!" - написал Бойченко.

Он добавил, что намерен направить запросы в прокуратуру и полицию.

Теги: Одесса, Украина
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