Норвегия и Турция с воздуха проверят военную деятельность на территории России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группа инспекторов из Турции и Норвегии на следующей неделе совершит наблюдательный полёт над частью территории России в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН), информирует в воскресенье Минобороны РФ.

"Совместная миссия в период с 29 мая по 2 июня 2017 года выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолёте наблюдения СН-235", - сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

СН-235 не предназначен для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленные на нём аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов. Таким образом, исключено использование технических средств, не предусмотренных Договором, отметил С.Рыжков.

Он также уточнил, что маршрут инспекции согласован заранее, на всём его протяжении российские специалисты будут контролировать соблюдение оговоренных параметров полёта и порядок применения аппаратуры наблюдения.

ДОН (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он призван содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.