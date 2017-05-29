Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР снова запустила баллистическую ракету. Это была ракета малой дальности типа "Скад", она пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.

- Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, однако оспаривает сумму в 140 млн рублей, которую называет следствие.

- Экс-министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф назвал КНДР наиболее вероятным организатором атаки вируса-вымогателя WannaCry. Между тем, лингвокриминалистическая экспертиза указывает на то, что создатели вируса были носителями южно-китайского диалекта.