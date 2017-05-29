Цена нефти Brent снизилась до $52 за баррель на фоне низкой активности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 по московскому времени подешевели на $0,14 (0,27%) - до $52,01 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,69 (1,34%), завершив торги на уровне $52,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустились на $0,15 (0,3%) - до $49,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,9 (1,84%) и закончила день на уровне $49,8 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent потеряла около 2,7% своей стоимости, WTI подешевела примерно на 1,7%, несмотря на 5%-ный скачок котировок в четверг после решения входящих и не входящих в ОПЕК стран о продлении ограничения на добычу нефти.

Негативное влияние на рынок оказали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Сырьевой аналитик ANZ Bank Даниэль Хайнс полагает, что нефтяные котировки будут повышаться в третьем квартале на фоне "реального сокращения добычи, которое скажется на рынках". Однако, отмечает он, движение вверх может быть ограниченным. По мнению эксперта, в предстоящем квартале цены на нефть могут приблизиться к уровню $60 за баррель, сообщает Dow Jones.