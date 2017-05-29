В Чили началась постройка крупнейшего оптического телескопа в мире

29 мая 13:37

В офисы "Яндекса" на Украине пришли с обысками по делу о госизмене

В середине мая на Украине решили заблокировать доступ к ряду российских IT-компаний и соцсетей, в том числе и к "Яндексу" Подробнее

29 мая 06:22

Авианосец "Карл Винсон" вернется из Южной Кореи в США

После его ухода у берегов Корейского полуострова останется еще две авианосные группы Подробнее

29 мая 01:48

Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне Японии

Сообщается, что это была ракета типа "Скад" - аналог советской одноступенчатой баллистической ракеты Подробнее

28 мая 20:02

Меркель усомнилась в возможности полагаться на США и Трампа