В Чили началась постройка крупнейшего оптического телескопа в мире

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Строительство крупнейшего в мире оптического телескопа началось в пустыне на севере Чили, сообщают зарубежные СМИ.
Средства на постройку выделяет European Southern Observatory (ESO), межправительственная астрономическая организация Европы.
Телескоп расположен на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря в центре пустыни Атакама. Диаметр основного зеркала составит 39 метров.
Ранее ESO заявляла, что стоимость проекта строительства оценивается примерно в 1 млрд евро в ценах 2012 года.
Как ожидается, телескоп начнет работать в 2024 году, сообщает агентство "Синьхуа".