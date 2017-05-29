Лавров начал встречу с генсеком ЛАГ в Каире

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Каире переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Ранее в понедельник в ходе визита в Египет глава МИД РФ встретился с египетским коллегой Самехом Шукри. Позже состоятся российско-египетские переговоры в формате "2+2" (главы МИД и Минобороны).

Ожидается также, что министров примет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

В российском МИД в преддверии визита в Египет и встречи "2+2" заявили, что Лавров и Шойгу обсудят с египетскими коллегами ключевые региональные и международные проблемы с акцентом на складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.