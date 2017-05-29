Путин прибыл во Францию для встречи с Макроном

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник с блиц-визитом во Францию, где проведут переговоры с новым президентом страны Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудят как международную проблематику, так и двусторонние вопросы. В частности, в Кремле рассчитывают, что Путин и Макрон дадут оценку политическим контактам, а также торгово-экономическим отношениям, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, считают в Москве.

Среди международных тем президенты обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также в Ливии, обстановку вокруг ядерной проблематики КНДР. Кроме того, Путин и Макрон обсудят вопросы сотрудничества России и Евросоюза.

"В первые дни вступления в должность Эммануэль Макрон провел и проводит активные контакты, прежде всего, с западными партнерами. Тут и визит в Германию, и саммиты НАТО и "семерки". То есть западных лидеров он уже узнал, теперь познакомится с нашим президентом. В этом контексте встреча очень важна, как для российской стороны, так и для французской", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выставка в Версале

Макрон, по приглашению которого Путин приехал во Францию, примет российского президента во дворце Большой Трианон Версальского замка. Большой Трианон вместе с Малым Трианоном, а также прилегающими к ними паркам, входит в дворцово-парковый комплекс Версаля, он был построен в 1687 года по приказу короля Людовика XIV, как неофициальная резиденция монарха.

В настоящее время в одном из крыльев Большого Трианона расположены парадные апартаменты президента Французской республики, в которых останавливаются главы иностранных государств, посещающих страну с государственными визитами.

Именно в этих апартаментах 300 лет назад останавливался Пётр I во время своего первого визита во Францию. Визит Петра I в мае-июне 1717 года был историческим, поскольку после него были установлены дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции.

Юбилейной дате визита посвящена выставка, которая открывается в эти дни в Национальном музее замка Версаль. Эта выставка, организованная совместно с Государственным Эрмитажем, послужила поводом для первой встречи президента РФ с новым президентом Франции.

18 мая в ходе первого телефонного разговора Путина с Макроном, новый президентом Франции пригласил российского лидера вместе посетить эту выставку. "И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами", - рассказал Ушаков.

По прибытии в Версаль президенты проведут беседу в узком составе. "Это даст возможность откровенно поговорить и почувствовать друг друга лучше. После этого переговоры будут продолжены в расширенном составе, в рамках рабочего завтрака", - рассказал помощник главы государства, заметив, что по завершению переговоров лидеры посетят выставку.

В Кремле считают, "что посещение Версаля действительно предоставляет возможность откровенного доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов".

Отмененный визит к Олланду

В завершении визита президент РФ посетит российский духовно-культурный центра в Париже, на открытии которого в октябре прошлого года он планировал присутствовать, однако тогда визит Путина не состоялся.

Как позже пояснил сам президент, визит в Париж был перенесен, в том числе, по инициативе французской стороны, но при этом он подчеркнул, что с президентом Франсуа Олландом его связывают добрые личные отношения. Незадолго до визита Олланд, в свою очередь, заявил, что сомневается в целесообразности встречи со своим российским коллегой в ходе его поездки в Париж. Французский президент задавался вопросом, "будет ли эта встреча полезна и сможет ли она оказать какие-либо воздействие" в свете развития событий вокруг Сирии".

В результате российскую делегацию на церемонии открытия центра возглавил министр культуры Владимир Мединский.