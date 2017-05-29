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В пыли с поверхности МКС нашли жизнеспособные земные бактерии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ученые нашли на орбите Международной космической станции (МКС) споры земных организмов, способные выживать в космосе, сообщает Роскосмос.

"В рамках космического эксперимента "Тест" космонавты Роскосмоса собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, на основании экспериментов, проводившихся с 2010 по 2016 год, специалисты ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) совместно с учеными ведущих научных учреждений России обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли.

"В результате полученные экспериментальные данные о химическом составе проб мелкодисперсной осадочной среды на поверхности МКС, позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли и его источниках", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

"Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма "ионосферного лифта", осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере", - сообщает Роскосмос.

Теги: Роскосмос, МКС
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