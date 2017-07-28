В мире "Дизельный" скандал Volkswagen

Суд Штутгарта поддержал идею запретить дизельные машины в черте города

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Административный суд немецкого города Штутгарт порекомендовал запретить въезд автомобилей, работающих на дизельных двигателях, на территорию большей части центра города для борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщает CNBC.

По словам судьи Вольфганга Керна, "защита здоровья граждан важнее, чем право автовладельцев на собственность или их свобода действий".

Инициатива по запрету дизельных машин исходит от экологов из организации Deutsche Umwelthilfe. Они настаивают на том, что автопроизводители намеренно занижают показатели вредных выхлопов дизельных двигателей, ранее считавшихся экологичной альтернативой бензиновым моторам.

Предполагается, что власти Штутгарта примут окончательное решение по поводу того, что делать с регулярными превышениями рекомендованного в ЕС уровня загрязнения воздуха, в августе. Альтернативным вариантом является отзыв автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и внесение в них изменений за счет автопроизводителей. Аналогичные меры рассматриваются в ряде других регионов Германии.

При этом именно в Штутгарте расположены штаб-квартиры таких крупных производителей, как Mercedes-Benz и Porsche.

"Запрет на автомобили не является решением, - отметил директор Daimler, владельца бренда Mercedes-Benz, Юрген Реш. - Есть более простые, быстрые и эффективные способы снижения содержания микрочастиц и оксида азота в воздухе".

Теги: Германия, Штутгарт
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