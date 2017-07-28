Мощи Николая Чудотворца вернут в Бари

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мощи святителя Николая Чудотворца спустя 2 месяца пребывания в России в пятницу возвращаются в итальянский город Бари, где они хранились 930 лет.

В завершающий день пребывания святыни на российской земле проститься с ней пришли тысячи петербуржцев и гостей города. После молебна из Свято- Троицкого собора Александро-Невской Лавры ковчег с мощами крестным ходом был пронесен на руках до главных ворот. Там святыня была помещена в автобус, который отправился в аэропорт "Пулково".

"Люди близко к сердцу восприняли принесение мощей. Если говорить о тех, кто подходил к мощам, то это были люди, начиная от президента и заканчивая простым пенсионеров, весь социальный срез россиян. Конечно для меня как патриарха это большое утешение", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В свою очередь председатель папского совета по содействию христианскому единству, кардинал Курт Кох выразил удивление тем, какое внимание мощи привлекли в России. "Мы впечатлены этим событием, и не думали, что будет столько людей. Это знак того, что в России есть живая вера. Мы хотим поблагодарить вас за организацию, это было настоящее чудо святителя Николая", - сказал он.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. 21 мая ковчег был доставлен в столичный храм Христа Спасителя, а 13 июля он был перевезен в северную столицу. Общее число паломников, поклонившихся мощам, составило около 2,5 млн человек. 28 июля святыня вернется в итальянский город Бари, где она находится постоянно.