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Пытавшийся взорвать нефтебазу в Луганске диверсант получил 20 лет тюрьмы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вынес обвинительный приговор украинскому диверсанту, который в августе 2016 года пытался подорвать нефтебазу в Луганске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

"Военным судом ЛНР вынесен обвинительный приговор по материалам уголовного дела, расследуемого Министерством госбезопасности в отношении ранее судимого жителя ЛНР Миронич Сергея Владимировича, 25 февраля 1963 года рождения, уроженца Луганска", - говорится в сообщении.

Миронич признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным МГБ ЛНР, Миронич, завербованный в мае 2016 года украинскими спецслужбами, обвиняется в государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и попытке подрыва нефтебазы.

"В конце мая 2016 года Миронич С.В., при помощи тайника от представителей украинских спецслужб получил взрывчатое вещество для совершения диверсии на объекте жизнеобеспечения населения Луганской народной республики, а именно на одной из нефтебаз, расположенной в Луганске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 24 августа 2016 года украинский диверсант прибыл на территорию расположенной в городе нефтебазы и осуществил закладку взрывного устройства, после чего попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками МГБ ЛНР, инженерными подразделениями взрывное устройство было обезврежено.

Теги: Луганск
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