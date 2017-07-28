ЮАР задумалась о придании языку жестов статуса одного из официальных

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Южно-Африканской Республики могут в скором времени сделать язык жестов двенадцатым официальным языком в стране, сообщает в пятницу "Би-би-си".

"Принятие языка жестов в качестве официального языка будет означать, что этот язык будет изучаться в школах, а также, что госструктурам придется нанимать людей, способных общаться с членами этого сообщества (глухонемых - ИФ)", - пояснил представитель совета по языкам ЮАР Сибусисо Нкоси.

В сообщении "Би-би-си" отмечается, что представители этой группы в ЮАР некоторое время борются за принятие языка жестов в качестве официального языка. Они утверждают, что такое решение властей "подарит (членам их сообщества - ИФ) голос".