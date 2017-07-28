Баллистическая ракета КНДР не представляла опасности для России

Об этом заявили в Минобороны РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пуск баллистической ракеты в Северной Корее был произведен в направлении от границ с Россией и не представлял опасности для РФ, заявили в российском военном ведомстве.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17:40 с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРП)", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакса" в пятницу.

Отмечается, что "запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для РФ не представлял".

Баллистическая цель классифицируется как ракета средней дальности, сказано в сообщении.

"Параметрические данные полета сопровождаемой российской СПРН баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - сказано в пресс-релизе.