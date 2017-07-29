Экипаж "Союза МС-05" после стыковки перешел на борт Международной космической станции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-05", запущенного с Байконура 28 июля, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

"Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС", - сказал он.

На станцию прибыли российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. На МКС их встретили космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

Корабль был запущен со стартовой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур в Казахстане в 18:41 мск 28 июля. Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи уже третий. Ожидается, что вновь прибывший экипаж проведет на станции 139 суток.