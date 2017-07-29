На Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На Украине в результате сложных погодных условий 28-29 июля без электроснабжения остались 339 населенных пунктов в восьми областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Полтавской области обесточены 98 населенных пунктов, в Черниговской - 63, Киевской - 56, Черкасской - 53, Житомирской - 29, Сумской - 21, Днепропетровской - 19 и Кировоградской - два.

К восстановлению энергоснабжения привлечена 61 бригада облэнерго.

Сообщается об одном погибшем.

Суммарно по восьми областям частично повреждены 108 крыш жилых домов, 12 хозяйственных сооружений и две школы. Повалены пять опор линий электропередачи.