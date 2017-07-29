В Турции задержали британца по подозрению в сотрудничестве с курдами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция Турции задержала подданного Великобритании, отдыхавшего в курортном городе Дидим, по подозрению в сотрудничестве с курдскими отрядами народной самообороны в Сирии, которых Анкара считает террористами, сообщает в субботу агентство Anadolu.

В Турции 24-летнего британца Джозефа Робинсона обвиняют в терроризме.

По данным газеты Hurriyet, мужчина заявил, что оказывал медицинскую помощь членам отрядов народной самообороны. Он подтвердил, что проходил обучение у курдов в Сирии, но опроверг информацию о том, что принимал участие в боевых действиях.

Согласно информации BBC , бывший солдат отдыхал в Турции вместе с невестой из Болгарии Мирой Рожкан и ее матерью. Рожкан заявила The Guardian, что полиция задержала ее, ее мать и Робинсона на пляже. Впоследствии Рожкан и ее мать отпустили из-под стражи.

В Сирии мужчина находился в 2015 году. Он провел там пять месяцев. После возвращения на родину его арестовали на десять месяцев по подозрению в связях с террористами. Обвинений против него выдвинуто не было. Сам Робинсон утверждает, что отправился в Сирию, чтобы бороться с терроризмом, и что он гордится этим.

В 2012 году он служил в Афганистане в составе британской армии.