Австралийская полиция раскрыла готовящийся теракт

В ходе рейдов был выявлен план по взрыву самолета

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Контртеррористическая полиция Австралии раскрыла планы террористов подорвать самолет, сообщила в воскресенье BBC News со ссылкой на премьер-министра страны Малкольма Тёрнбулла.

В Сиднее прошли рейды с целью выявления потенциальных преступников, в ходе которых задержали четырех человек. Пока не уточняется, связаны ли они с какой-либо группировкой.

На фоне случившегося в австралийских аэропортах усилили меры безопасности как на внутренних, так и на международных рейсах.