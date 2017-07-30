Пешеходам Гонолулу запретили набирать текст на мобильных устройствах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти столицы штата Гавайи запретили пешеходам смотреть в дисплеи цифровых мобильных устройств при переходе через улицу, сообщила BBC News .

Гонолулу стал первым крупным американским городом, в котором введен такой запрет. Он вступит в действие в октябре и грозит штрафами от $15 до $35 и нацелен на сокращение травматизма и смертей на дорогах. В число устройств, в которые нельзя смотреть на переходах входят смартфонЫ, ноутбуки и цифровые камеры. За повторные нарушения придется заплатить $99.

Закон встретил серьезное неодобрение. За него власти города обвиняют в стремлении чрезмерно регулировать частную жизнь граждан. При этом в период с 2000 по 2011 год число ДТП из-за пешеходов, отвлекавшихся на мобильные устройства, выросло в США на 11,1 тысячи.