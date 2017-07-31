Киев и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает в понедельник "Луганский информационный центр".

"Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Желобок, Сокольники и Славяносербск. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

В свою очередь пресс-центр штаба силовой операции на востоке Украины в "Фейсбуке" сообщает, что за прошедшие сутки ополченцы 26 раз открывали огонь по позициям украинских военных, вследствие чего четверо военнослужащих получили ранения.

По данным пресс-центра, на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы несколько раз били по позициям ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались укрепления ВСУ в Зайцево и на шахте Бутовка.

Украинские военные "на большинство обстрелов противника отвечали плотным огнем", говорится в сообщении.