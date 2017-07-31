Saint Laurent запустит интернет-проект в Китае

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Saint Laurent сообщил о предстоящем запуске интернет-магазина в Китае на платформе Farfetch совместно с JD - вторым по величине интернет-ритейлером в КНР после Alibaba.

До недавнего времени премиальные бренды держались в стороне от китайского рынка, поскольку считалось, что они не смогут успешно конкурировать с Alibaba и JD.com, через онлайн-платформы которых проходит огромный объем контрафакта.

Однако, как заявила в интервью The Wall Street Journal гендиректор Saint Laurent Франческа Беллетини, партнерство Farfetch и JD.com ослабило опасения, связанные с подделками.

"Защита бренда от контрафактной продукции является основным принципом Saint Laurent", - сказала она, добавив, что соглашение с Farfetch гарантирует клиентам аутентичность покупок.

Рынок Китая крайне важен для западных производителей, поскольку на его долю приходится около 30% общемировых трат на предметы роскоши. У Saint Laurent в материковом Китае всего 18 магазинов, расположенных в Шанхае и Пекине, тогда как конкурирующие компании, включая Prada и Louis Vuitton, уже открыли десятки бутиков.

Saint Laurent является частью корпорации Kering, которая полностью или частично владеет такими известными модными брендами, как Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen, Brioni и Bottega Veneta, а также спортивными марками, включая Puma.

По данным Euromonitor International, доля JD.com в сегменте электронной коммерции B2C в Китае составляла 20% в 2016 году.