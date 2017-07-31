Запуск первого ангольского спутника c Байконура отложили в третий раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запуск первого ангольского спутника Angosat с космодрома Байконур вновь перенесен на месяц - до конца осени, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск ангольского спутника связи Angosat при помощи ракеты-носителя "Зенит" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" перенесен с конца октября на ноябрь", - сказал источник в понедельник.

По его словам, причиной вновь стала неготовность космического аппарата.

Ранее запустить ангольский спутник предполагалось летом этого года, затем запуск был перенесен на сентябрь, а позднее - на конец октября.

Между тем в августе и в сентябре с Байконура на орбиту планируется вывести два иностранных и один отечественный спутники связи. "Запуск спутника связи "Благовест" запланирован на 17 августа, затем 9 и 28 сентября стартуют ракеты-носители "Протон-М" соответственно с испанским спутником связи Amazonas-5 и китайским спутником связи Asiasat-9", - сказал источник.

Angosat-1 представляет собой геостационарный спутник связи, который сейчас строится в ракетно-космической корпорации "Энергия" и будет эксплуатироваться компанией Angosat. Это первый спутник связи Анголы.

ка ан