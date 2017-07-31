В Нидерландах арестовали похитителей крупной партии айфонов из ехавшего грузовика

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple общей стоимостью 500 тыс. евро из движущегося грузовика, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.

Управляя автомобилем, они на очень коротком расстоянии ехали за грузовиком, перевозящим айфоны. Один из налетчиков на ходу перебрался на кузов фуры, откуда передавал айфоны своим сообщникам.

Мужчины были арестованы в Нидерландах в субботу. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.