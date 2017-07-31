В мире

Лаборатория Alphabet X занялась разработкой системы хранения возобновляемой энергии

Со временем она может составить конкуренцию Tesla в сфере аккумулирования энергии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подразделение холдинга Alphabet - лаборатория X (ранее Google X) -, специализирующееся на разработке футуристических проектов задумалась о новой амбициозной цели - создании системы хранения возобновляемой энергии, пишет Bloomberg. Проект получил кодовое имя "Мальта".

Лаборатория X известна работами над проектами беспилотного автомобиля (Waymo, сейчас это отдельная компания), Google Glass, разработкой сервиса доставки посредством дронов Project Wing, проектирования воздушных интернет-шаров Project Loon, энергетических воздушных змеев Makani.

Венчурные капиталисты и все большее число государств урезают инвестиции в проекты чистой энергии, но лаборатория X не сдается. Новый проект также посвящен оптимизации использования энергоресурсов.

Пока в "Мальте" всего 10 сотрудников, это неофициальный проект, лаборатория в поисках коммерческих партнеров, говорит ее директор Оби Фельтен. Если получится, то Alphabet сможет конкурировать с промышленными электростанциями Siemens AG, ABB Ltd. и General Electric Co, а также с компанией Tesla в сегменте накопления энергии.

Суть технологии

На рендерах, представленных Bloomberg, система хранения выглядит как миниатюрная электростанция с четырьмя цилиндрическими резервуарами, соединенными трубами с тепловым насосом. X утверждает, что габариты "склада" могут варьироваться от размеров гаража до полномасштабной привычной электростанции. Как утверждается, они будут способны запитать как огромные промышленные объекты, центры обработки данных, так и дата-центры небольших ветропарков и солнечных установок.

Система совмещает в себе уже известные технологии и совсем свежие. "Если проиллюстрировать на простом уровне, это как холодильник и реактивный самолет", - говорит Джулиан Грин, продакт-менеджер "Мальты".

Два резервуара заполнены солью, а два заполнены антифризом или углеводородной жидкостью. Система принимает энергию в виде электричества и превращает ее в отдельные потоки горячего и холодного воздуха. Горячий воздух нагревает соль, а холодный воздух охлаждает антифриз - это то, что касается образа холодильника из приведенной аналогии.

Поверните переключатель, и процесс пойдет вспять - это тот самый образ реактивного самолета. Горячий и холодный воздух устремятся навстречу друг другу, создавая мощные вихри, которые будут вращать турбину и выдавать электричество, когда она понадобится электросетям. Соль хорошо держит свою температуру, поэтому система может хранить энергию в течение многих часов и даже дней, в зависимости от того, насколько будут изолированы резервуары.

Ученые уже доказали, что эта техника хранения жизнеспособна.

В чем новизна

Вклад "Мальты" будет заключаться в разработке системы, которая работает при более низких температурах, поэтому для нее не требуются дорогие материалы наподобие керамики и стали. "Термодинамическая физика хорошо известна всем, кто изучил ее в колледже, - считает Грин. - Трюк в том, чтобы делать это при правильных температурах, с дешевыми материалами. Это суперзахватывающе".

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Alphabet X выходит на рынок, который, согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2024 году может увидеть около $40 млрд инвестиций. По оценке аналитиков, в 2017 году можно будет сохранить около 790 МВт энергии, а общая мощность аккумулированной энергии за семь лет, как ожидается, достигнет 45 ГВт.

Существующие электрические сети борются с возобновляемыми источниками энергии, что актуализирует спрос на новые методы ее хранения. Панели солнечных батарей и ветряные электростанции продолжают производить энергию день и ночь напролет, даже в то время суток, когда спрос на нее по понятным причинам падает. Что заставляет коммунальные предприятия отказаться от возобновляемых источников энергии в пользу традиционных - более предсказуемых нефтяных заводов, угольных электростанций и более контролируемых газоперерабатывающих заводов.

В первой половине 2017 года Калифорния потеряла более 300 тыс. МВт, произведенных солнечными батареями и ветряными электростанциями, только потому, что нет хорошего способа ее сохранить. Между тем этой мощностью могли бы воспользоваться десятки тысяч домовладений. По оценке BNEF, в Германии в 2015 году "улетело" около 4 процентов ветроэнергии, Китай потерял более 17 процентов. С особым интересом лаборатория X смотрит как раз на компании Китая и его энергоемкий рынок, несмотря на то, что в этой стране запрещены почти все сервисы Google.

Теги: Alphabet, Google
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