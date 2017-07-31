Инциденты с российскими туристами в отелях Турции не повлияли на спрос

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Происшествия в турецких отелях на прошлой неделе не сказались на спросе на направление у российских туристов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" туроператоры.

На прошлой неделе около 400 человек, в числе которых были и россияне, выселили из отеля на турецком курорте Мармарис из-за конфликта собственника с арендаторами. Туристы были расселены в другие гостиницы. В субботу в результате пожара в другом отеле на курорте Кемер пострадали трое россиян.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТК "Интурист", эти события не привели к отказам от поездок.

"Спрос на туры в Турцию по-прежнему остается высоким. Такого рода ситуации могут случиться на любом направлении. Обычно они не влияют напрямую на спрос в целом", - рассказали в пресс-службе.

В компании "TUI Россия" также отметили, что подобные события практически не отражаются на спросе, аннуляций туров нет.

"Негативной реакции со стороны наших туристов также замечено не было. Спрос на направление в сезоне лето 2017 по-прежнему высокий", - рассказали в пресс-службе компании Anex Tour.

В "TUI Россия" рассказали, что спрос и количество бронирований превышает показатели 2015 года.

"Если оценивать спрос, начиная с акции раннего бронирования и по сегодняшний день, то думаем, что он может достигнуть докризисных показателей", - заявили в компании "Интурист".