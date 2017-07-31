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Трамп уволил назначенного менее двух недель назад директора по коммуникациям

Есть обновление от 22:14

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, назначенного менее двух недель назад, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, такое решение американский президент принял по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли, который принес присягу ранее в понедельник.

Позже в Белом доме подтвердили сообщения об отставке Скарамуччи.

"Энтони Скарамуччи покинет пост директора по коммуникациям Белого дома. Господин Скарамуччи счел, что лучше дать главе аппарата Джону Келли возможность начать с чистого листа и возможность сформировать новую команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении Белого дома.

Скарамуччи был назначен на пост пресс-секретаря Белого дома 22 июля после объявления об отставки его предшественника Шона Спайсера.

Как сообщалось, на прошлой неделе Скарамуччи в грубых выражениях, перемежающихся с нецензурной бранью, отозвался о некоторых сотрудниках американской администрации. Так, характеризуя в беседе с журналистом из New Yorker, руководителя президентского аппарата Ринса Прибаса он назвал "параноидальным шизофреником" и "параноиком", отметив, что тот скоро будет уволен. А говоря о помощнике Трампа по стратегическим вопросам Стивене Бэнноне, Скарамуччи заявил, что тот использует работу в Белом доме исключительно для реализации личных целей.

Агентство Associated Press, комментируя высказывания Скарамуччи, отметило, что он "использовал язык, который больше подходит для гангстерских фильмов", чем для сотрудника президентской администрации.

Скарамуччи также заявлял, что намерен отстранить от службы помощника пресс-секретаря Белого дома Майкла Шорта. Politico напоминает, что Шорт дружил со Спайсером.

Теги: Дональд Трамп, Энтони Скарамуччи
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