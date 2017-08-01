Партию гуманитарной помощи из России в 800 тонн муки доставили в КНДР

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Около 800 тонн пшеничной муки доставлено в КНДР из приморского порта Находка, сообщается на странице посольства России в Северной Корее.

Отмечается, что мука была отправлена в качестве гуманитарной помощи и прибыла в КНДР 31 июля. Далее она поступит в провинции Рянган и Канвон, где ее используют для производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин.

Присутствовавший на встрече груза представитель международной организации "World Food Program" Кан Вон выразил благодарность правительству России за помощь, оказываемую корейцам.

Ранее исполняющий обязанности директора Всемирной продовольственной программы в КНДР Свен Телин поблагодарил посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору за помощь РФ в реализации программы. В письме отмечается, что ВПП 17 июля получила первую партию пшеничной муки из России в объеме 2 246 тонн. Продовольственная помощь будет направлена на оказание поддержки 650 тыс. детей и беременных, кормящих женщин посредством повышения калорийности их ежедневного рациона.