Неизвестные взорвали в Луганске памятник погибшим ополченцам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Во вторник ночью в центре Луганска вновь взорвали памятник погибшим ополченцам самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах ЛНР.

"Сегодня ночью в 01:50 неизвестными был подорван памятник "Они отстояли Родину" в центре Луганска", - заявил собеседник агентства.

По его данным, пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР в результате взрыва нет.

Ранее неизвестные уже пытались подорвать памятник "Они отстояли Родину". 1 сентября 2016 года в результате подрыва была повреждена фигура казака.