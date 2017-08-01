Джоан Роулинг извинилась за беспочвенные обвинения в адрес Трампа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за недавнюю критику в адрес президента США Дональда Трампа, признав, что ее обвинения были основаны не ложной информации.

Как напоминает "Би-би-си", 28 июля автор книг о Гарри Поттере в своем твиттере возмутилась, что на одном из мероприятий 45-й президент США якобы проигнорировал мальчика-инвалида и не стал пожимать ему руку.

После этого многие пользователи указали Роулинг на то, что она комментирует отредактированное видео, на самом деле Трамп приветствовал всех гостей Белого дома, включая мальчика в инвалидной коляске, к которому он отдельно наклонился.

Ситуацию решила прояснить и мать ребенка, которая объяснила, что 45-й президент США не проигнорировал ее сына, кроме того, по ее словам, мальчик не пытался пожать руку Трампу, а хотел показать полученную в подарок нашивку Секретной службы.

В итоге 1 августа Роулинг написала, что "источники сообщили ей, что размещенное видео не в полной мере отображало взаимодействие президента и мальчика в инвалидной коляске".

"Я очень близко к сердцу воспринимаю ситуации, когда людей с ограниченными способностями игнорируют и не принимают во внимание, и спроецировала собственную чувствительность на видео, которое я посмотрела. Если это расстроило мальчика или его семью, я приношу искренние извинения", - написала она, удалив старые твиты с обвинениями.

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.

Как отмечает "Би-би-си", перед Трампом Роулинг извиняться не стала.