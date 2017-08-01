Источник сообщил о прогрессе в ситуации с авиабезопасностью в аэропорту Каира

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские эксперты, побывавшие с инспекцией в новом терминале аэропорта Каира, в целом удовлетворены предпринятыми мерами безопасности. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в транспортном секторе Египта.

"Российские специалисты отметили улучшение ситуации с мерами безопасности в новом терминале Каирского аэропорта. Большинство недочетов, выявленных ранее, в том числе связанных с досмотром пассажиров и персонала, устранены", - собеседник агентства.

Кроме того, вновь актуализирован вопрос о постоянном присутствии в новом терминале каирского аэропорта российских специалистов по авиабезопасности, добавил источник.

"Обсуждаются механизмы допуска и постоянного присутствия в новом терминале соответствующих российских специалистов, которые будут дополнительно контролировать безопасность в отношении российских рейсов и их пассажиров после того, как авиасообщение возобновится", - сказал он.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.