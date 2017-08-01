Трое участников траурной церемонии в Армении убиты и пятеро ранены

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Арагацотнской области Армении во вторник неизвестный ворвался в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников похорон.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции республики, в результате нападения три человека погибли и пятеро ранены. Стрелявшему, вооруженному охотничьим карабином "Сайга", удалось скрыться.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов Армении устанавливают личность напавшего, ведется расследование.