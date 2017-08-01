В Турции перед судом предстали 486 обвиняемых в причастности к путчу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Почти 500 человек предстали перед судом в Турции по обвинению в участии в попытке госпереворота, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В здании суда, построенном специально для рассмотрения дел, связанных с путчем в июле 2016 года, проходит процесс над 486 людьми, обвиняемыми среди прочего в попытке убийства президента страны и участии в террористических организациях.

Турецкие власти утверждают, что за совершенной в Турции летом прошлого года попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена. Со своей стороны богослов отрицает свою причастность к путчу.