Главному палестинскому переговорщику сделают в Израиле операцию по пересадке легких

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генсек Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат ожидает операции по пересадке легких в Израиле, сообщило во вторник агентство EFE.

Главный палестинский переговорщик, как отмечается, страдает от фиброза легких. В ходе развития болезни легкие покрываются шрамами, в результате чего перестают давать организму достаточное количество кислорода.

Агентство отмечает, что состояние 62-летнего Эреката оценивается как тяжелое.

По некоторым данным, его имя значится в листе ожидания на пересадку донорских органах сразу нескольких стран: Израиля, США и Германии.