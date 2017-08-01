Россия оказалась лидером по числу туристов в Турции в первом полугодии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Почти 1,7 млн российских туристов посетили Турцию в январе-июне 2017 года, свидетельствуют данные статистики, опубликованные министерством культуры и туризма страны.

Более 12 млн иностранных туристов приехали в Турцию в первом полугодии 2017 года, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, лидером по числу отдыхающих стала Россия.

Также в топ-5 стран, откуда приехало наибольшее число туристов, вошли Германия, Грузия, Болгария и Иран. Чаще всего туристы приезжали в Анталью и Стамбул, отмечается в сообщении.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что по результатам летних бронирований у большинства крупных туроператоров в РФ первое место занимает Турция. В этом году там ждут восстановления российского рынка до уровня 2015 года.

По данным представителей турбизнеса, этим летом в Турции самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а за ним следует относительно дешевый Кемер.