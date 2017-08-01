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Тиллерсон рассказал об отношениях США и РФ в "непростой период"

Есть обновление от 21:46

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Отношения США с РФ переживают непростой период и важно понять, можно ли поддерживать их на стабильном уровне, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Отношения с Россией находятся под существенным давлением", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

"Вопрос, который возникает в последние недели, заключается в том, станет ли ситуация еще хуже или же мы можем сохранять какую-то стабильность", - добавил глава госдепа.

Тиллерсон пояснил, что такая стабильность нужна, чтобы решать спорные вопросы, "избегая того, чтобы эти споры перерастали в конфликтные ситуации".

В то же время он добавил, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Россией для выработки решения по сирийскому вопросу.

"Сирия - это тест того, можем ли мы сотрудничать (с Россией - ИФ)", - заметил он.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что для достижения в Сирии стабильности необходима "конституция, а также свободные и честные выборы, в ходе которых будет избрано новое сирийское руководство".

Госсекретарь также заявил, что, по его мнению, решением сократить число американских дипработников Москва хотела послать сигнал прежде всего россиянам.

По мнению Тиллерсона, российское руководство "чувствовало, что должно было что-то сделать (в ответ на американские санкции - ИФ)".

Он добавил, что такой российский шаг "конечно, сделает нашу жизнь (работу в РФ - ИФ) более сложной".

Теги: США, Рекс Тиллерсон, Россия
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