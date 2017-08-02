Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
В мире

Сенат США утвердил нового директора ФБР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский сенат объявил, что утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР.

Согласно итогам голосования, 92 сенатора поддержали его кандидатуру, а двое проголосовали "против".

Таким образом, Рэй сменил на посту руководителя ФБР Джеймса Коми, отправленного в отставку президентом США Дональдом Трампом.

Кандидатура 50-летнего юриста и политика Рэя, с 2003 по 2005 год занимавшего пост замгепрокурора США, была предложена Трампом весной 2017 года. В июле кандидата единогласно поддержал сенатский комитет по юридическим делам.

Теги: США, Кристофер Рэй, ФБР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
По словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать егоПодробнее
Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФИспанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ
В НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26Подробнее
Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогуПод Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Для этого построят туннель протяженностью 12 кмПодробнее
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против РоссииПенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России
По словам вице-президента США, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательствПодробнее
Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР
Проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсужденияПодробнее
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса МадуроСША ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Вашингтон оставляет за собой на будущее возможность вводить санкции против нефтяного сектораПодробнее
В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии
Американская сторона не исключает, что сокращение штата негативно скажется на оперативности консульской деятельностиПодробнее
Адвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 годаАдвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 года
Экс-президент Украины не смог получить копию соглашения, которое было подписано между властью и оппозицией и засвидетельствовано главами представителями МИД Германии, Франции и ПольшиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФВ РоссииЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаВ РоссииИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеров

Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов

МИД РФ раскритиковал слет ветеранов СС в Эстонии

Сенат США утвердил нового директора ФБР

Почти 20 человек пострадали в ДТП под Костромой

Корреспондента "Новой газеты" выдворят из России

Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииХудоберди Нурматов нарушил правила пребывания в стране Подробнее

ВВС США купят заказанные "Трансаэро" "Боинги"

Самолеты отправятся в авиапарк президента страны Подробнее

Тиллерсон заявил о доверии со стороны Трампа

Организаторы молитвенного стояния против "Матильды" назвали число участников

Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле

Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФПо словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать его Подробнее

Тиллерсон рассказал об отношениях США и РФ в "непростой период"

Полицейские в Армении установили личность убившего четырех человек на похоронах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи