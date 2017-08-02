Сенат США утвердил нового директора ФБР

1 августа 21:46

Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

По словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать его Подробнее

1 августа 20:48

Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ

В НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26 Подробнее

1 августа 14:07

Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Для этого построят туннель протяженностью 12 км Подробнее

1 августа 11:11

Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России