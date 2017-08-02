Постпреды России и США в ООН обсудили мировые проблемы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Постпреды США и России при ООН Никки Хейли и Василий Небензя в ходе состоявшейся встречи обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуации вокруг Северной Кореи, а также отношений между двумя странами в рамках всемирной организации, сообщили СМИ со ссылкой на заявление американского представительства.

"Постпреды Никки Хейли и Виталий Небензя обсудили вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом, опасных провокаций со стороны КНДР, в особенности последних ракетных испытаний, а также взаимоотношения США и России в ООН в будущем", - цитируют СМИ распространенное заявление постпредства.

В нем говорится, что Хейли также поздравила российского дипломата с началом работы.

Небензя был назначен постоянным представителем России при ООН в июле. Он уже встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем.