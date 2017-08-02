Что случилось этой ночью: среда, 2 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военно-воздушные силы США рассматривают возможность покупки самолетов "Боинг-747", которые предназначались для российской компании "Трансаэро". "Трансаэро" обанкротилась и уже не купит самолеты, а ВВС нужно обновить летный парк президента США.

- Подсчитано количество человек, которых затронула авария в системе энергоснабжения на Дальнем Востоке. Всего пострадали более полутора миллиона человек. Ростехнадзор уже формирует комиссию для расследования причин происшествия.

- Басманный суд принял решение выдворить из России корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова за нарушение правил пребывания для иностранцев. Еще он должен заплатить административный штраф.

- На молитвенное стояние против художественного фильма "Матильда" собрались несколько тысяч человек. Стояние прошло в разных городах России и нескольких странах.