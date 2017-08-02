Украина подаст иск к России из-за строительства Керченского моста

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Украина обратится в суд из-за ограничения Россией судоходства в Керченском проливе в связи со строительством Крымского (Керченского) моста, так как это ведет к убыткам украинских портов, заявил во вторник заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - приводит пресс-служба ведомства слова замминистра на встрече с профсоюзами морских и речных портов.

Как сообщалось, в июне стало известно о подготовке министерством транспорта РФ проекта приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для установки арки моста.

В связи с этим Мининфраструктуры Украины заявило о подаче уведомления в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года.

Длина судоходного пролета Крымского моста - 227 метров, общий вес конструкций обеих арок - около 10 тысяч тонн.