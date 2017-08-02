Во время взрыва в мечети Афганистана погибло около 50 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В афганском городе Герат произошел теракт в мечети, в результате которого погибло около 50 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей региональных властей.

Нападение произошло во время вечерней молитвы в мечети, где находилось около 300 человек.

В полиции заявили, что один террорист-смертник взорвал себя у мечети, а второй, вооруженный винтовкой, открыл огонь по людям. Оба они были ликвидированы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.