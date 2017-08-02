Двух экс-премьеров Таиланда оправдали по делу о злоупотреблении властью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Таиланде вынес оправдательные приговоры двум бывшим премьер-министрам страны, проходившим по делу о злоупотреблениях властью во время антиправительственных выступлений в 2008 году, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его информации, Сомчай Вонгсават и Чавалит Йонгчайют отрицали обвинения в злоупотреблении властными полномочиями. Им инкриминировалось то, что они уполномочили полицию применить силу для разгона демонстрантов, которые блокировали здание Национальной ассамблеи.

В результате столкновений бастующих с полицией два человека погибли и несколько сотен получили ранения.