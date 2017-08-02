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Ситуацией депортируемого в Узбекистан Нурматова займется Союз журналистов Москвы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Союз журналистов Москвы (СЖМ) решил разобраться в ситуации с депортацией корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова в Узбекистан, сообщил глава СМЖ Павел Гусев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Прежде всего мы смотрим, какие официальные документы опубликованы или сделаны, затем мы беседуем и обсуждаем это с руководителем того или иного СМИ. А дальше мы обращаемся в соответствующие структуры, и делаем при этом заявление, которое мы рассылаем, и оно имеет существенное назначение для тех или иных структур, они видят, что Союз обратил на это внимание, и мы занимаемся", - отметил Гусев.

Журналисты "Новой газеты" в свою очередь выразили надежду, что российские власти не станут выдворять Нурматова в Узбекистан, где его ожидает тюрьма.

"Мы уверены, что наша страна примет верное решение, и Али Феруз, он же Нурматов, как уже всем известно, сам выберет страну, в которую он уедет, покинув Россию, а не сгинет в тюрьме. Никаких оснований сдавать его в эту тюрьму, депортировать его, нет", - заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении гражданина Узбекистана, корреспондента "Новой газеты" Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ.

Теги: Худоберди Нурматов, Али Феруз
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