Новые меры безопасности привели к огромным очередям в аэропортах Европы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры европейских аэропортов стоят в гигантских очередях, сообщает Sky News.

Проблемы вызваны новыми мерами обеспечения безопасности, которые были приняты в связи с терактами в Париже и Брюсселе. Теперь на границе шенгенской зоны пассажиров подвергают более жесткому досмотру, в том числе проверяется, не фигурируют ли они в базах данных полиции на предмет потенциальной угрозы.

Новые требования вступят в силу только в октябре, но многие аэропорты уже сейчас переходят на новую схему работы.

Sky News констатирует, что проблема касается и Великобритании, которая не входит в Шенген.

Британские авиакомпании обратили внимание министерства транспорта страны на проблему еще в мае, но в пору летних отпусков она стала только серьезнее.

Тем не менее перевозчики настаивают, что необходимо повлиять на европейские страны, так как некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы из-за задержек.