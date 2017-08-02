Vega вывела на орбиты спутник-разведчик Италии и франко-израильский спутник ДЗЗ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Европейская ракета-носитель (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем в среду утром успешно вывела на солнечно-синхронные орбиты итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000, а также франко-израильский спутник Vens глобальной европейский системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus.

Согласно сообщению на сайте Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), осуществленный с космодрома Куру во французской Гвиане (Южная Америка) пуск стал десятым по программе Vega и вторым в 2017 году.

Оба спутника изготовлены израильским оборонным концерном Israel Aerospace Industries (IAI). Космический аппарат (КА) OPTSAT-3000 весом 368 кг построен по заказу министерства обороны Италии, КА Vens весом 264 кг - по заказу Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

РН Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Маршевый двигатель для 4-й ступени РН RD-868P разработало госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило госпредприятие "ПО Южмаш" (ЮМЗ, оба - Днепр). Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года. С мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН.

В марте 2017 года РН Vega вывела на орбиту спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus.

В июле 2017 года украинские участники кооперации по программе Vega продлили заключенный в 2012 году контракт с европейским подрядчиком - итальянской Avio SpA на поставку серийных двигателей для РН Vega до 2020 года.

Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году. В состав ESA входят 17 европейских стран.